Elektrikli araç piyasasına girmeye hazırlanan Kalaşnikov, Tesla’ya rakip oluyor.

Güncellenme 24 Ağustos 2018 20:58

Rus silah üreticisi Kalaşnikov’un Sputnik'e yaptığı açıklamada, elektrikli bir araç üzerinde çalıştıklarını, teknolojinin temelinde şirketin geliştirdiği birkaç orijinal sistemin yer aldığı belirtildi.

Tesla ile yarışacak

Açıklamada, bu teknolojinin Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacağını, teknolojinin geliştirildiğinde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldıklarını söyledi.

Hangi özellikleri barındırıyor?

Kalaşnikov’un sitesinde yer alan bilgiye göre, halihazırda CV-1 supercar fikri, Kombi IZh-21252 retro otomobil gövdesinde somutlaştırıldı. Otomobilin nominal gücü 220 kW, seyir mesafesi ise 350 km.

Rus teknolojisinin temel üstünlüklerinden birinin de, 2000A (3000A planlanıyor) akımına ulaşma fırsatını sağlayan modüler akü yönetim sistemi olduğu belirtiliyor.

90 kW/h kapasiteli pil, 50x50x100 santim boyutunda ve 50 kg ağırlığında olan ‘devrimci invertörü' besleyerek 1,2 mW'ye kadar güce ulaşma fırsatını sağladığı ifade ediliyor.

Kalaşnikov şirketi, aralarında sivil pazara yönelik UV-4'ün de bulunduğu birkaç elektrikli otomobil geliştirmişti. UV-4'ün gücü 50 kW'a, maksimum hızı ise 80 km/h'ye ulaşıyor.