Kahvenin yanında bunu tüketin!

Vücuttaki suyun kaybolmasına neden olan ve idrar söktürücü etkiye sahip kahvenin yanında mutlaka suyunuz hazır olsun.

Güncellenme 15 Mart 2018 10:07

Günlük içeceklerimiz arasında olmazsa olmaz bir etkiye sahip olan kahvenin idrar söktürücü etkiye sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu da vücuttu su kaybının ortaya çıkmasına neden olur. Uzmanlar sağlıklı beslenme üzerinde kahvenin etkilerini sizler için anlattı.

Dalgınlığı önler

İçerisinde bulunan kafein, kahve bitkisinin tohumunda, kakao ağacı tohumunda ve çay yapraklarında bulunmaktadır. Kafein insan üzerindeki en büyük etkisi merkezi sinir sistemini uyarır ve daha duyarlı hale getirmekle kalmaz koordinasyon gücünü daha üst düzeyde tutar kişinin yorgunluğunun, bitkinliğinin ve dalgınlığının önüne geçer.

İdrar söktürücüdür

Sık sık idrara gitme gibi bir sorunu olan kişilerin sorununu kafein daha çok artıracaktır. Çünkü kafeinin idrar söktürücü bir etkisi bulunmaktadır. Günlük alınması gereken olan normal bir insan bünyesinin oranı 300 miligramdır. Takriben bu da günde ortalama 3-4 küçük fincana denk gelmektedir. Vücudu, su kaybına ne olduğu bilindiği için içilen kahve miktarı kadar da su içmek gerekmektedir.

Mide küçültme sonrası kahve tüketimi

Mide ameliyatları sonrası hastanın kahve tüketimine ne zaman başlayacağı merak edilen sorular arasındadır. Uzmanlar bu konu hakkında da aydınlatıcı bilgiler verdi.

Obezite cerrahisi yaşayacak hastaların, ameliyat öncesi kahve tüketimi çoksa ameliyata kadar kademe kademe azaltarak bitirmeleri önerilmektedir.

Birden kesilmeden azaltarak yavaş yavaş kesilmesinin istemenin sebebi ise birden kesilen kafein kişinin ciddi oranda baş ağrısı sorunu ile karşılaşmasının önüne geçmektir.

Ameliyat sonrasında ise kahve tüketmeye yeniden başlamak için en az 1 ay gibi bir sürenin geçmesini beklemek gerekir.

Hastaların daha rahat bir dönem geçirmesi için ilk üç aylık süreçte kafeini minimum seviyeye indirmesi çok önemlidir. Kahve midede bulunan asidi artırmaya meyilli bir besindir.

İdrar söktürücü etkiye sahip olan kahvenin yan etkilerinden payımıza düşenini almamak için bu dönemde su tüketimi çok önemlidir. Vücuttaki su kaybının da önüne geçilmiş olur.

Günlük içilen kahve miktarı kadar da beraberinde su içmek gerekmektedir. Örneğin bir su bardağı kadar kahve içiyorsanız yanında en az 1 su bardağı su da içmeniz öneriliyor.