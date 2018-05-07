Kahve hakkında bunları bilmiyor olabilirsiniz!

Günün her saatinde bir çok kimse tarafından kahve tüketiliyor. Günde bir kaç kez olacak şekilde de kahve tüketimi yapan kişiler bulunmaktadır.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 15:26

Düzenli aralıklarla çeşitli nedenlere bağlı olarak günde bir veya bir kaç kez kahve tüketiyorsunuz peki kahve hakkında bunları biliyor musunuz?

Kahve bir çekirdek değildir

Genel anlamda çekirdek olarak bilinen kahvenin aslında çekirdek olmadığını bir çok kimse tarafından bilinmektedir. Bu rağmen kahve çekirdeği olarak adlandırılmasının nedeni ise çekirdeğe benzemesinden kaynaklanmaktadır.

Espresso farklı bir kahve değildir

Espresso aslında farklı bir kahve çekirdeği türü değildir aslında espresso kahve yapmanın bir yöntemidir. Herhangi bir kahve çekirdeği ile de espressonuzu hazırlayabilirsiniz.

Her kahvede kafein bulunmaktadır

Genellikle kafeinsiz kahve içen kimseler kafein tüketmediklerini söylerler ancak her kahvenin içerisinden az miktarda da olsa kafein bulunmaktadır.

Kahveye yakın en iyi doku tam yağlı sütte mevcuttur

Lezzetli ve kremsi bir kahve içmek isterseniz mutlaka tam yağlı süt kullanmak gerekmektedir. Eğer lezzetli ve yoğun bir kahve yudumlamak isterseniz tam yağlı sütü tercih etmelisiniz.

Kahve su kaybına neden olmaz

Kahve içerisinde bulunan az miktarda kafein vücudun susuz kalmasına neden olmaz. Efsane olarak dolaşan kahvenin vücudu susuz bıraktığı iddiası aslında kahvenin idrar sökücü etkiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

1 fincan kahve konsantrasyonu artırır

Günde 1 fincan kahve içmek konsantrasyonu toparlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda pek çok rahatsızlığında yakalanmasının önüne geçmektedir.

Hamileler 1 fincan içebilir

Son dönemlerde yapılan araştırmalar günde bir fincan içilen kahvenin gebelerde sanıldığı gibi düşük riskine neden olmayacağı aksine 1 fincanda herhangi bir zarar olmadığı tespit edildi. Ancak bir fincan fazla içildiği takdirde zararlı olabileceği unutulmaması gerekir.

Uykusuzluk yapmaz

Uyumaya gitmeden önce içmediğiniz sürece kahve uykusuzluğa neden olmayacaktır. Kahve içildikten 5 saat içinde vücuttan atılan bir besindir. Bu nedenle günde 2 veya 3 fincan kahve içmenin bir zararı olmayacaktır.