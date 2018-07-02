Kahraman, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu!

TBMM Başkanı Kahraman, yerel seçimlerin erken bir tarihe alınamayacağını ve bunun Anayasa'ya aykırı olacağını söyledi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 17:33

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erken bir tarihe alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Kahraman, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu, genel seçimlerde bunun olmadığını ama yerel seçimlerde olduğunu, zaten seçime 6 aylık gibi bir zaman diliminin kaldığını söyledi.

Anayasa'ya aykırı

"Yerel seçimler erkene alınır mı?" sorusuna cevap veren Kahraman, seçimlerin erkene alınamayacağını, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm olduğunu, genel seçimlerde böyle bir şeyin olmadığını ama mahalli seçimlerde olduğunu, zaten seçimlere az bir zaman kaldığını, erkene alınmasına gerek kalmadığını ifade etti.

"Zorlamanın bir gereği yok"

Kahraman, seçimlerin öne alınmayacağını düşündüğünü, farklı bir formülün olup olmadığını bilmediğini, zorlamanın bir gereğinin de olmadığını, her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inandığını ama erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inandığını, sonucunun da güzel olduğunu, Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini, geleceği emin adımlarla yürüneceğini söyledi.