Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti, iddialı konuştu

Dün akşam görevinden istifa ettiğini açıklayan Canan Kaftancıoğlu, 4.5 saat süren toplantı sonrası görevini bırakmayacağını duyurdu.

Güncellenme 28 Ocak 2019 09:08

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını duyurmuştu. İl Başkanlığı da bu duyuruyu doğrulamıştı.

4.5 saatlik toplantı

Kaftancıoğlu, Ankara dönüşünde İstanbul İl Teşkilatı ile yaptığı yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sonrası yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa etmekten vaz geçtiğini, görevine devam edeceğini duyurdu.

Aday belirleme sürecinde neler yaşandı?

İBB adayını belirleme sürecinde yaşananlara değinen Kaftancıoğlu, İstanbul'u kazanacak büyükşehir başkanın da hala çalışmalarına devam ettiğini, aynı şeyi 39 ilçe belediye başkan adayları belirlenirken de yapılacağını düşündüğünü, bu nedenle herkesin çok yorulduğunu, sihirli bir değnekleri olmadığını, her şeyin bir anda değişmediğini, hep başaracaklarına inandıklarını, isimlerin önemli olmadığını, örgütün sesini yönetime yeteri kadar yansıtamadığını düşündüğünü söyledi.

Kararı kendisi almış

Kaftancıoğlu, istifa kararını bizzat kendisinin aldığını belirterek, "Ben sorumluluğum olan İstanbul'da en azından benim tanıklığını ettiğim, tam bir yıldır çalışan, ama gerçekten çalışan örgütün sesini orada yansıtamamamın bende yarattığı moral motivasyon bozukluğudur. Ve biraz önce arkadaşlarımın çok haklı bir eleştirileri oldu. O anki duygu ve düşüncemle de bireysel böyle bir yorum yaptım. Sonuçta durum değişmedi aynı kanaatteyim. Çünkü İstanbul örgütünün adaylar belirlenme sürecinde, ilçe belediye başkan adayları belirlenme sürecinde fikri tam olarak yukarıya yansıtılamamıştır ve bunun tek sorumlusu da benimdir. Hiç bahane bulmaya gerek yok. Bu konuda bahane üretmeye gerek yok" dedi

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Ama böyle bir kararı da yalnız başıma almamam gibi, en azından hayatın her alanında ortak karar alan, ortak akla inanan bir il başkanı olarak almamam gerektiğini il yöneticisi arkadaşlarım da uzun süren toplantının sonucunda ikna ettiler ve haklı olduklarını da kabul ettim.

“İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız”

O nedenle şunu söyleyeyim, Biz her şeye rağmen, her türlü aksaklıklara rağmen her ne olursa olsun, il başkan yardımcısı arkadaşlarımın söylediği gibi zorluklar belki biraz daha arttı ama buna rağmen 31 Mart akşamı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben hepinizin de böyle düşündüğünü biliyorum"