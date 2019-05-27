"Kafa keseceğim" diyen Suriyeli gözaltına alındı!

Sokak röportajı sırasında "Kafa keseceğim" diyen Suriyeli vatandaşın gözaltına alındığı öğrenildi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 12:07

Bursa’da bir sokak röportajı esnasında konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Kafa keseceğim" sözleri ile büyük tepki çekmişti. Olay sonrası harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli sığınmacının gözaltına alındığını duyurdu.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı.

“Gözaltına alınmıştır”

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Kafa keserim diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ne yaşanmıştı?

Suriyeli bir sığınmacının "Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yayılan röportajda Suriyeli sığınmacının "Kafa keseceğim" sözlerine çevredeki vatandaşlar, "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin" şeklinde tepki gösteriyor. Suriyeli sığınmacı, açıklamalarının devamında ise "Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel" ifadelerini kullanıyor.