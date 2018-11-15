Kadro dışı kalan Murat Akın, istifasını duyurdu

Adana Demirspor'ın tecrübeli oyuncusu Murat Akın, futbolu bıraktığını duyurdu.

Güncellenme 15 Kasım 2018 16:51

Adana Demirspor'un 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Akın, futbolu bıraktığını duyurdu. Akın, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Futbolu bıraktı

Akın, bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını, sayısız güzel başarılar elde ettiği kariyerinde, bundan sonrasında ülke futboluna katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını, şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar dilediğini, bu yolun sonunda hedefe ulaşılacaklarına emin olduğunu, Başkan Murat Sancak'a çok teşekkür ettiğini belirtti.

Süresiz kadro dışı kalmıştı

Kariyer hayatı boyunca 8 defa TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Akın, Adana Demirspor'da süresiz kadro dışı bırakılmıştı.