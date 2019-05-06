Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti! İşte vefat sebebi...

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 09:46

Şeker hastalığı sebebi ile bir süredir tedavi gören Mısıroğlu, 16 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı. Rahatsızlığı yeniden nüksettiği için tedavi için hastaneye kaldırılan Mısıroğlu, yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi altında tutuluyordu.

Vefat sebebi ne?

Hastanede açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenaze töreni ne zaman?

Cenazesi ikindi namazına müteakip Çamlıca Camisi'nde kılınacaktır. Sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur. İkindi namazına sevenlerini bekliyoruz.

Vakfımızın Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedilecek" dedi.