Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Julide Kuran, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 13:35

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Kadir İnanır'ın dün gece rahatsızlanıp apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. İnanır'ın rahatsızlığının sebebi ise beyninde meydana gelen pıhtılaşma olarak gösterildi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırılır kaldırılmaz hemen ameliyata alındı.

Kritik süreci atlattı

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Julide Kuran, ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Bir televizyon programına bağlanarak bilgi veren Kural, İnanır'ın ameliyat olduğunu, hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu belirtti.

Doktordan açıklama

Kadir İnanır'ın kaldırıldığı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında "Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok" dedi.