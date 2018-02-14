Kadir İnanır'ın sağlık durumunda son dakika gelişmesi

Geçtiğimiz pazar günü rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Kadir İnanır'ın bir ameliyat daha geçireceği açıklandı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 21:42

Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri olan 69 yaşındaki Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde tüm sevenlerini korkutmuş beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Ünlü oyuncunun doktorları Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirttiler ancak halen tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğunu, bir hafta sonra pıhtı atımına yol açan şah damarındaki plağın temizlenmesi için ikinci kez operasyona alınacağını duyurdular.

İlk oynadığı film 'Kara Gözlüm'

69 yaşında olan Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında çekilen "Kara Gözlüm" filmiyle beyaz perdeye adım attı. İnanır bir çok filmde baş rol oynadı. Kadir İnanır’ın unutulmayan bazı filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım.. İnanır ayrıca bir çok dizidede rol almıştır.