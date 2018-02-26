Kadir İnanır'ın felç riski var!

Ünlü Yeşilçam aktörü Kadir İnanır'ın felç kalma riski dolayısı ile tekrar ameliyata alınacağı belirtildi.

Güncellenme 26 Şubat 2018 10:09

Yaklaşık 2 hafta önce beyninde pıhtı atması sonucu acil hastaneye kaldırılan ünlü aktör Kadir İnanır, tekrar ameliyat olacak.

Felç riski var

Ameliyatı yapacak Prof. Dr. Ergun Demirsoy, beyine giden şah damarında ciddi bir hasar olduğunu, oranın temizlenmesi gerektiğini, bu durumda felç riskinin ortadan kalktığını, felç riskinin de olduğunu, İnanır'ın şu an dinlenmesini için evine gönderildiğini söyledi.