Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Kadir İnanır, beynindeki rahatsızlık nedeni ile gece yarısı hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 09:43

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Kadir İnanır, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr.Yunus Aydın'ın ameliyat ettiği 69 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

Hayati tehlikesi yok

Gece saatlerinde fenalaşan Kadir İnanır, beynindeki pıhtı atması nedeni ile İstanbul Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra ameliyat edilen İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı gelen bilgiler arasında. İnanır'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Oynadığı filmler

Ünlü oyuncu Kadir İnanır 69 yaşında ve Yeşilçam'da birçok filmde oynadı.İşte İnanır'ın oynadığı filmerden bazıları: Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım..