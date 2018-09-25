Kadir İnanır'dan Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'a sitem!

Kapı filminin setinde konuşan Kadir İnanır, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'a sitem etti.

Güncellenme 25 Eylül 2018 14:46

Kadir İnanır, Vahide Perçin ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı 'Kapı' filminin çekimleri tamamlanmak üzere. Usta oyuncu Kadir İnanır, set sonra Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı isim vermeden eleştirdi.

"Kurtarmayı onlara bıraktık"

Komedi oyuncuları hakkında konuşan Kadir İnanır, "Geçenlerde bir gazetede okudum, sinema onlardan soruluyormuş. Severim iki komedyeni ama kurtarmayı onlara bıraktık. Bu dönem film çekmek, kahramanlıktır. Ticari beklentisi yüksek komedi projesi yapmıyoruz" sözleriyle ünlü komedyenlere göndermede bulundu.

Cem Yılmaz ve Şahan'a sitem

Milliyet’e konuşan ünlü oyuncu İnanır, 50'nci yılıma girdiğini, halen hayranlarının karşısında olduğunu, komedyenlerin, sürekli belli isimlerle çalıştığını, onlarla çalışmasınlar demediğini, esas mesleğin sahiplerini yok saymanın doğru bir şey olmadığını, bunun sorumlusunun bu iki komedyen olduğunu, 'Sanatın önünde hiçbir güç duramaz' diye, daha önce de söylediğini belirtti.

“Bizim o eski filmleri çekerken yollarda anamız ağladı” diyen Kadir İnanır, “her şey burnumuzdan geldi" ifadeleri ile sözlerini tamamladı.