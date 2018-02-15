Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı?

Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 12:29

Hafta sonu geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hastaneye kaldırılan beyne pıhtı attığı anlaşılıp ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama daha yapıldı. Yapılan çıklamada ünlü aktörün yoğun bakımdan çıktığı belirtildi.

"Dünden itibaren ayağa kalktı"

İnanır'ın doktoru, artık kendisinin yoğun bakımda olmadığını, dünden itibaren ayağa kalktığını, şu an herhangi bir fiziksel probleminin olmadığını belirttti. Doktor ayrıca, "Kasıktan genelde gireriz biz beyin için. Bizim beyinde ulaşabileceğimiz en ince damar çapı 0.4 mm’dir. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi" açıklamalarında bulundu.

"Pıhtı kısa sürede çıkarıldı"

Kadir İnanır'ın atılan pıhtı sebebi ile damarına kısa sürede girildiği ve pıhtının bölgeden çıkarıldığı belirtilirken, "Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. Ama vücut iyi tepki verdi" denildi.

"Beyin krizinde ağrı olmuyor"

Beynin kalpten farklı bir organ olduğunu belirten doktor, "Kalp krizinde bir ağrı olduğu için doktora daha çok gidiyor insanlar. Beyin krizinde ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için kişilerin umursamaz hali çok normal O nedenle bir mesaj, hasta yakınlarına çok görev düşüyor. Hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk 4 saat. Bu 4 saati geçirdikten sonra beyinde hasar kalıcı oluyor" dedi.