Kadir İnanır, "Kapı" ile dönüyor

Ünlü aktör Kadir İnanır, uzun bir aradan sonra setlere dönüyor.

Güncellenme 27 Haziran 2018 17:41

Türk sinemasının usta oyuncularından olan Kadir İnanır, 7 yıl sonra setlere tekrar geri dönüyor. Nihat Durak'ın çekeceği projenin Mardin, İstanbul ve İsveç'te sahneleri bulunuyor. Büyük bir hazırlık dönemi geçiren "Kapı" adlı projenin çekimlerine ağustos ayında başlanacak.

Kadir İnanır'ın kariyeri

Şu an 69 yaşında olan Kadir İnanır, Kırık Ayna, Derman Bey, Bütün Çocuklarım Kardelen, Ali Ekber Cevahir gibi dizilerde, Selvi Boylum Al Yazmalım, Elveda Katya, Son Cellat, Kavgamız, Gönderilmemiş Mektuplar, Aşk Ölümden Soğutur, Hayat Köprüsü veYabancı gibi filmlerde rol aldı. Oyuncu aynı zamanda Savcı ve Ah Gardaşım projelerin yönetmenliğini üstlendi.