Kadın terörist, PKK'nın iğrenç yüzünü bir bir anlattı

TSK’nın Afrin’de yürüttüğü operasyonda yakalanarak Türkiye’ye getirilen kadın teröristin anlattıkları terör örgütünün iğrenç yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 09:08

Afrin'de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sağ olarak ele geçirilen PKK/YPG mensubu bir kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu. Terörist, örgüt kamplarında kendilerine cesaret hapı alıp kendilerini nasıl ölüme hazırladıklarını anlattı. Kadın terörist ayrıca örgütün üst düzey sorumlusunun evinde iki gün boyunca tecavüze uğradığını da itiraf etti.

Yakalandı ve Türkiye’ye getirildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir süre önce Raco'da terör PKK/YPG mevzisinde silahıyla birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirilen terörist Leyla Y., sorgusunda, örgüt içerisindeyken yaşadıklarını anlattı.

45 gün ideolojik eğitim aldılar

Ailesi ile yaşayan ve silah zoru ile örgüte katılan Leyla Y., teröristlerin kendisini bir kampa götürdüğünü, burada 45 gün boyunca ideolojik eğitim aldıklarını, eğitimin ikinci haftasından itibaren sorumlu sözde komutanların hepsine uyuşturucu ve cesaret hapları dağıttığını, bu haplarla kendilerini daha güçlü hissedeceklerini söylediklerini, haplardan içmeye başladıklarını, 'Bu kafayla her şeyi yapabilirsiniz' diye bizi ikna edildiklerini anlattı.

Cesaret hapı içirmişler

Kadın terörist, cesaret hapı içtiklerinde korku kalmadığını, kampa katılan herkesin bu haplardan aldığını, kampta silah eğitiminin yanı sıra kendilerini nasıl patlatacaklarını da öğrendiklerini, burada ölüme hazırlandıklarını, eğitim tamamladıktan sonra kontrol noktalarında nöbet hizmetlerine başladığını, sivil insanların aramasını yaptıklarını, haklarında şikayet varsa yakalandıklarını, çoğu kez kadrolu görevlilerin bunlara işkence yaptığını söyledi.

İki gün tecavüze uğramış

Örgüt sorumlusunun evinde 2 gün boyunca tecavüze uğradığını ifade eden Leyla Y., görev yaptığı sırada örgüt içinde sorumlu olan Hasan'ın daveti üzerine Afrin'deki evine gittiğini, uyuşturucu aldıklarını, bir süre sonra kendinden geçtiğini, kendime geldiğinde çıplak olduğunu, evde başka şahısların da olduğunu, hepsinin kendisine tecavüz ettiğini, 'Neden bunu yaptınız' diye sorunca verilen eğitimin karşılığı olduğu söylediklerini, Hasan'ın kendisine örgüte katılan birçok kadına sahip olduklarını anlattığını, Hasan'ın eşi gelince kendisini evden attıklarını ve tekrar Raco'ya giderek görev almaya devam ettiğini anlattı.