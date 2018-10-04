Kadın cesedini görüntüleyen vatandaştan ilginç çıkış!

Adana'da bulunan sulama kanalında ortaya çıkan kadın cesedini sosyal medyada canlı yayın yapan vatandaştan ilginç cevap.

Güncellenme 04 Ekim 2018 13:49

Adana’da sulama kanalında bir kadın cesedi ortaya çıktı. Kadın cesedi görür görmez cep telefonuna sarılan ve sosyal medyadan canlı yayın yapan bir vatandaş, "Türkiye'nin geldiği son noktayı takipçilerimle paylaşıyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Seyhan’ın Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, DSİ’ye ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı.

Her saniyeyi kaydettiler

Olay yerine gelen ve manzarayla karşılaşan ekipler, su altı polisine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar da, su kanalında yüzeye çıkan kadın cesedini cep telefonları ile çekmeye başladı. Sosyal medya hesaplarında canlı yayın başlatan vatandaşlar, sürüklenen cesedi saniye saniye görüntüledi.

Gazetecilere ilginç cevap

Sosyal medyada yaptığı canlı yayının doğru bir şey olduğunu düşünen bir vatandaş ise basın mensuplarının, "kadın cesedini neden görüntülüyorsunuz" sorusuna, "Türkiye'nin geldiği son halini takipçilerime göstermek için görüntülüyorum" diye yanıt verdi.

Engelli vatandaş bile izlemeye geldi

Daha sonra ise başka meraklı vatandaşlarında olay yerine gelmesiyle görüntü için adeta yarış başladı. Olay yerine gelen bir çocuk da o anları korku dolu gözlerle izledi. Bu sırada yürüme engelli bir vatandaşın da olayı izlemeye gelmesi dikkati çekti.

Su altı polisi cesedi çıkardı

Bir süre sonra su altı polisi sulama kanalına girerek kadının cesedini buradan çıkardı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Üzerinden kimliği çıkmayan kadının cesedi yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.