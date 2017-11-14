Kadıköy'de sokak ortasında infaz

Kadıköy'de lüks bir otomobildeki erkek şahıs, başından vurulmuş halde bulundu.

Güncellenme 14 Kasım 2017 10:52

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Barbaros mahallesinde lüks bir otomobilde erkek bir şahıs, başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Araçta hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi

Kadıköy'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Kimliği belli değil

Kimliği açıklanmayan kişinin başında vurulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.