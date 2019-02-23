Kadıköy'de bir garip olay! Polis zor kullanmak zorunda kaldı

Kadıköy'de "Otobüsün altında bebeğim var" diyerek halk otobüsünün altına giren vatandaş polise zor anlar yaşattı.

Güncellenme 23 Şubat 2019 11:20

Kadıköy’de otobüsün altına giren bir vatandaş, polise zor anlat yaşattı. Polisin zorla otobüsün altından çıkardığı şahıs gözaltına alındı.

Bir kişi otobüsün altına girdi

Olay bu sabah 07.45’te Söğütlüçeşme Caddesi’nde yaşandı. Ali Ataç yönetimindeki halk otobüsü yolcu indirmek için durağa yaklaştı. Bu sırada otobüsün altında bir vatandaşın olduğunu fark edenler kaza olduğunu düşünerek hemen polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

"Otobüsün altında bebeğim var"

Olay yerinde yapılan ilk incelemede otobüsün altındaki kişinin kaza sonucu sıkışmadığı anlaşıldı. İsmi henüz öğrenilmeyen kişi, "Otobüsün altında bebeğim var" diyerek buradan çıkmadı.

Polis, vatandaşı zorla çıkardı

Polis ekipleri otobüsün altına giren kişiyi çıkarmak için uzun süre dil döktü. Yapılan tüm ikna çabalarına rağmen otobüsün altından çıkmayan kişiyi polis zor kullanarak çıkardı. Gözaltına alınan kişi, İskele Polis Merkezine götürüldü. Olayın kaza olmadığının anlaşılmasını ardında itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Otobüs sürücüsü Ali Ataç, "Durakta yolcu indiriyordum. Bir kişi otobüsün altına girdi 'bebeğim var' diyerek çıkmadı" diye konuştu.