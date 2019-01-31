Kadıköy adayı CHP'yi karıştırdı

Kadıköy Belediye Başkan adayı gösterilen Odabaşı, CHP'de tepkiye yol açtı.

Güncellenme 31 Ocak 2019 11:50

CHP’de geçen hafta yapılan parti Meclis toplantısında, salt çoğunluk sağlanamamasına karşın Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilen Şerdil Dara Odabaşı ile ilgili tartışma bitmek bilmiyor.

“Bu ne rezalet"

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Odabaşı'nın PKK ve HDP yandaşı paylaşımlarından haberdar olmadığı, gördüğü zaman ise çılgına döndüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi'nde Odabaşı'nın adaylığı için büyük mücadele veren Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğü ve bu paylaşımları sorduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Salıcı'ya "Adaylığı için bu kadar ısrar ettiğin arkadaşının bu paylaşımlarından haberin yok muydu? Bu ne rezalet" dediği öğrenildi.

Yeni bir isim mi belirlenecek?

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Burada Kadıköy için yeni bir ismin oylanması bekleniyor.