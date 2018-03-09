Kaddafi'nin milyarları kayıp!

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin Belçika bankalarında bulunan ve 2011'de dondurulan paralarının kayıp olduğu iddia edildi

Güncellenme 09 Mart 2018 15:48

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin Belçika bankalarında dondurulan hesaplarından 10 milyar Euro kayıp. Belçika Le Vif dergisinde yer alan haberde, Belçika tarafından dondurulma kararı alınan Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya hükümet fonlarının önemli bir kısmına ulaşılamadığı belirtildi.

2011’de hesaplar donduruldu

Belçika'nın Euroclear Bankası'ndaki Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketi'nin 4 ayrı hesabında yer alan 16 milyar Euroluk paranın 2011'de dondurulduğu bilgisi verildi.

Belçika el koyma girişiminde bulundu

2017'de Belçika'daki yasal kurumların dondurulan fonlara el koymak için girişimde bulunulduğu iddia edilen haberde, söz konusu hesaplarda sadece 5 milyar Euro civarında bir rakam kaldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Konuyla ilgili hukuki süreç başladı

Belçika savcılığının ilgili bankadan hesapları talep ettiği ve kayıp 10 milyar Euroyla ilgili hukuki süreç başlatıldığı iddia edildi.

Libya 2011 yılı öncesine kadar önemli derecede petrol ihracatı yapan bir ülkeydi. Dönemin Kaddafi yönetimine karşı BM'nin yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.