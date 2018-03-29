Kaçmak isteyen mahkumlar yangın çıkardı!
Venezuela'nın başkenti Valencia'da bir karakolda mahkumlar firar etmek amacıyla yangın çıkardı.
Venezuela'nın Carabobo adlı eyaletinde bulunan başkent Valencia'da polis karakolunda isyan çıktı. Mahkumların ateşe verdiği karakolda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
68 kişi yaşamını yitirdi
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre ilk belirlemelere göre 68 kişinin öldüğünü duyurdu.
Başsavcıdan açıklama
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açıklama yapan Başsavcı Tarek William Saab, başkent Caracas'a 160 kilometre mesafedeki Valencia kentinde bir tutukevinde çıkan yangında 2'si kadın 68 kişinin hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
4 savcı görevlendirildi
Ölenlerin çoğunun ziyaretçi olduğunu belirten Saab, soruşturmada 4 savcının görevlendirildiğini kaydetti.
Yangını mahkumlar çıkardı
Öte yandan yangın kontrol altına alındı. Yangını firar etmek isteyen mahkumların çıkardığı düşünülüyor.
Amaçları firar etmekti
Kontrol altına alınan yangının, firar etmek isteyen tutukluların yataklarını ateşe vermesiyle çıktığı sanılıyor.