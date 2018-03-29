Kaçmak isteyen mahkumlar yangın çıkardı!

Venezuela'nın başkenti Valencia'da bir karakolda mahkumlar firar etmek amacıyla yangın çıkardı.

Güncellenme 29 Mart 2018 11:42

Venezuela'nın Carabobo adlı eyaletinde bulunan başkent Valencia'da polis karakolunda isyan çıktı. Mahkumların ateşe verdiği karakolda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

68 kişi yaşamını yitirdi

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre ilk belirlemelere göre 68 kişinin öldüğünü duyurdu.

Başsavcıdan açıklama

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açıklama yapan Başsavcı Tarek William Saab, başkent Caracas'a 160 kilometre mesafedeki Valencia kentinde bir tutukevinde çıkan yangında 2'si kadın 68 kişinin hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

4 savcı görevlendirildi

Ölenlerin çoğunun ziyaretçi olduğunu belirten Saab, soruşturmada 4 savcının görevlendirildiğini kaydetti.

Yangını mahkumlar çıkardı

Öte yandan yangın kontrol altına alındı. Yangını firar etmek isteyen mahkumların çıkardığı düşünülüyor.

Amaçları firar etmekti

Kontrol altına alınan yangının, firar etmek isteyen tutukluların yataklarını ateşe vermesiyle çıktığı sanılıyor.