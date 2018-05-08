Kaçmak isteyen FETÖ'cülere MİT destekli operasyon

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak operasyonu ile yakalandı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 12:40

İzmir Aliağa'da FETÖ soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve botla Yunanistan'a kaçmak isteyen beş örgüt üyesi drone ve helikopterli operasyonla yakalandı.

Beş FETÖ’cü kaçmak istedi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan 5 örgüt üyesinin Yunanistan'a kaçmak için İzmir'e geldiği yönünde bilgi aldı.

MİT de operasyona katıldı

MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortak düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin de desteği ile Foça'dan botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler tespit edildi.

Bot karaya vurdu

Güvenlik birimleri daha önce Foça'daki sahilden Yunanistan'ın Midilli adasına doğru giden şüpheli bir botu takibe almıştı. Bu kapsamda tespit edilen ve şüphelileri taşıyan bot, Aliağa ilçesi Çakmaklı sahilinde karaya vurdu, FETÖ mensupları da araziye dağılarak kaçtı.

Helikopter destekli operasyon yapıldı

Daha sonra helikopter ve Jandarma'ya ait İHA desteği arazide arama tarama çalışmaları başlatıldı. Faklı yönlere giden örgüt üyeleri yaklaşık yedi saat süren çalışma sonrası terk edilmiş bir evde yakalandı ve gözaltına alındı.

5 kişi yakalandı

Yakalananlar arasında, BTK eski çalışanı bir kişi, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bir sanık ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 zanlı bulunuyor.

Sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulundu

Öte yandan yakalan FETÖ'cülerin üstünden sahte kimlik ve ehliyet ile 7 bin Euro para bulunurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.