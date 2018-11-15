Kaçak elektrik çekerken çarpıldı!

Diyarbakır'da apartmana kaçak hat çekmeye çalışan bir vatandaş akıma kapılarak yaralandı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 17:33

Diyarbakır Yenişehir'de Dicle Elektrik Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, apartmana elektrik veren ana hatta patlama olduğu ve bir kişinin bu patlamada yaralandığı ihbarında bulundu.

Kabloyu soyarken akıma kapıldı

İhbar sonrası adı geçen bölgedeki elektriği kesen Dicle Elektrik ekipleri, hemen olay yerine intikal etti. Yapılan inceleme sonrası F.K. isimli vatandaşın, binaya enerji taşıyan ana elektrik kablosundan evine harici yoldan kaçak elektrik çekmek istediği, ancak enerji yüklü kabloyu soyarken yaşanan temas sonucu akıma kapıldığı belirlendi.

Şahıs tedavi altına alındı

Evine kaçak elektrik çekerken çarpılan F.K. isimli şahıs, tedavi altına alınırken, ekipler kopan hattı onardı ve binaya yeniden elektrik verdi.

Kaçak elektrik kullanımı imkanı ortadan kalktı

Öte yandan Dicle Elektrik Dağıtım’ın, kaçak elektrik kullanmak isterken akıma kapılan F.K. hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Firma yetkilileri, bahsi geçen olayın yaşandığı bölgede kısa süre önce ıslahat çalışması yaptıklarını, sayaçların teknolojik donanıma sahip yatay panolara taşındığını, bu nedenle sayaçtan kaçak elektrik kullanılması imkanının ortadan kalktığını bildirdi.

Bu olayın yaşanma sebebi ne?

Bazı vatandaşların buna rağmen kaçak elektrik çekmek istediklerini belirten firma yetkilileri, son olayda da buna benzer bir durum yaşandığını, tüketicilerin artık kaçak elektrik kullanımına son vermesi gerektiğini belirtti.