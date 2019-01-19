Kaç Suriyeli yerel seçimlerde oy kullanacak?

Bakan Soylu, adres bilgisi eksik olan 63 bin 555 vatandaşa çağrıda bulunduklarını, 53 bin 99 Suriyelinin yerel seçimlerde oy kullanacağını açıkladı.

Güncellenme 19 Ocak 2019 12:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere dair yaptığı konuşmada, adres bilgisi eksik olan 363 bin 555 vatandaşa çağrıda bulunduklarını ve SMS ile bildirim yaptıklarını söyledi.

Bu güne kadar 64 bin 348 vatandaşın başvuruda bulunduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk” dedi.

Bakan Soylu, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin yerel seçimlerde oy kullanacağını söylediği.

Seçim günü 547 bin kolluk personelin görev başında olacağını belirten Bakan Soylu, “(31 Mart seçimleri) Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.