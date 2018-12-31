Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'den 290 bini aşkın Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Güncellenme 31 Aralık 2018 09:40

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kaç Suriyeli vatandaşın ülkesine döndüğünü açıkladı. 290 bini aşkın Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten Çataklı, gelecek süreçte bölgedeki gelişmeler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşündüklerini dile getirdi.

Suriyeliler ülkesine dönmeye başladı

Çataklı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında bölgedeki düzenin her geçen gün biraz daha oturduğunu, yaşam koşullarının düzelme eğiliminde olduğunu, ülkedeki güvenlik arttıkça Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını ifade etti.

Kaç kişi dönüş yaptı

Suriye'ye dönenlerin sayısının 290 bini aştığını vurgulayan Çataklı, "Göç idarelerimiz dönüşleri teşvik etmek bakımından mülakatlar ve bilgilendirme dahil olmak üzere değişik faaliyetler yürütüyor" dedi.