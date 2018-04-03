Kaç kişi kadroya alındı? Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 03 Nisan 2018 13:39

Taşeron işçilerin kadroya geçişleri 2 Nisan Pazartesi günü sona erdi. Bu süreçre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok bakanlık ortak çalışma yürüttü. On binlerce işçi kamu bünyesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise bu süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu'dan açıklama

Bakan Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hangi kurumdan, kaç kişi kadroya geçti?

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'ndan 148 bin 489, Cumhurbaşkanlığı'ndan 819, Başbakanlık'tan bin 221 ve TBMM'den bin 1157 işçi kadroya alındı.