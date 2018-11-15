Kaç belediye başkanı görevden alındı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, 10 il, 69 ilçe ve 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanının görevden alındığını açıkladı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 11:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır güvenliği yolları projesinin yüzde 76’sının tamamlandığını, sahil güvenlik komutanlığının SGRS Projesi ile sınır güvenlik alt yapısına denizleri de entegre ettiklerini, yüzde 90’ının bittiğini, bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarda kuş uçurtmayacaklarını söyledi.

664 okul, güvenlik kameralı

Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayısının şu an itibariyle 664 olduğunu belirten Bakan Soylu, 98 okulda da çalışmaların devam ettiğini, ayrıca 12 bin 764 akaryakıt istasyonunun da PTS ve POLNET entegrasyonunu tamamlandığını belirtti.

Bekçi sayısı 30 bine çıkacak

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın parmak izi sistemlerini karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattıklarını anlatan Bakan Soylu, halen 11 bin 624 bekçinin görev başında olduğunu, 7 bin 21 bekçinin alım süreçlerinin devam ettiğini, 10 bin kadronun ise ihdas edildiğini, nihai hedefin ise 30 bin rakamına ulaşmak olduğunu söyledi.

Bu kaç PKK operasyonu yapıldı?

Bakan Soylu, PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptıklarını, bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdiklerini, son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonların yüzde 173 oranında arttırdıklarını, kurdukları saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısının bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemlerinin ise 250’den 148’e düştüğünü belirtti.

PKK’ya katılım sayısı azaldı

Yurt içindeki terörist sayısının 2016’da 2 bin 475-2 bin 780 bandında olduğunu, bu sayının yüzde 69 azaldığını, bu yıl 755-876 bandına kadar düştüğünü vurgulayan Bakan Soylu, örgüte katılımın son 30 yılın en düşük seviyesine ulaştığını, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düştüğünü, önemli bir mücadele aracının da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmaları olduğunu, şu ana kadar 2017 yılında 380, 2018 yılında da 343 örgüt mensubunun teslim olduğunu, bunların geçen yıl 136’sının, bu yıl da 146’sının aileleri ile görüşüldüğünü ve böyle ikna edildiklerini ifade etti.

Kaç belediye başkanı görevden alındı?

Bakan Soylu, 10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldıklarını, bunların 94’ünün PKK, 7’sinin FETÖ ile iltisaklı olduğunu, aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtarın ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun da görevden uzaklaştırıldığını aktardı.