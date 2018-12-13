Kabuğunda bile şifa var!

Bağışıklık sistemini güçlendirmeden kanser riskini düşürmeye kadar pek çok faydası olan mandalina, iştah kontrolünü sağlamada da önemli bir yere sahip.

Güncellenme 13 Aralık 2018 11:37

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden bol C vitamini kaynağı mandalina A, B vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor bakımından da oldukça zengin bir besindir. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan mandalinanın, iştah kontrolünden yüksek kan basıncını önlemeye kadar birçok faydası bulunuyor. Ancak mandalinanın faydalarından en yüksek oranda etki alabilmek için belli başlı bazı şeylere dikkat etmek gerekir.

Örneğin tüketeceğiniz mandalina gözenek bakımından zenginse diğer turunçgillere oranla daha hızlı su kaybettirir ve aldıktan sonra 2 ile 3 gün içerisinde tüketmek biyo yararlığı açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Uzmanlar mandalinanın sağlık açısından tüketirken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini bakımından zengin olması ve içeriğindeki flavonoidler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Hücre oluşumunu destekler

B vitamini bakımından zengin olması DNA ve RNA oluşumunda görev alan yeni hücrelerin oluşmasında önemli rol üstlenir.

Kansere karşı koruyucudur

İçeriğinde bulunan folat, kansere neden olacak DNA değişikliklerinin önüne geçerek meme, kolon, yemek borusu, mide ve akciğer gibi kanser türlerinin gelişmesini engeller.

Demir emilimini artırır

C vitaminini demir bakımından zengin besinlerle birlikte tükettiğinizde vücutta bulunan demir emilimi artış gösterir.

Göz hastalıklarını geciktirir

İçeriğinde bol miktarda bulunan A vitamini göz sağlığı açısından son derece önemlidir. Yeteri miktarda alınan A vitamini başta gece körlüğü olmak üzere katarakt ve makula dejenerasyonun oluşumu geciktirir.