Kabızlık bu hastalıklara neden oluyor!

Kabızlık nedenleri arasında ilk olarak yeterli miktarda suyun tüketilmemesi ile birlikte posasız beslenme yer almaktadır ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 14:35

Kabızlık geçici bir hastalık gibi görünse de zamanla bu geçici durum kronik bir hal alabiliyor. Kabızlığın önüne geçmek kalıcı bir hale dönüşmesini engellemek ve doğru, sağlıklı bir tedavi için yapılması gereken ilk şart altında yatan nedeni doğru tespit etmek gerekmektedir.

Lifsiz beslenme

Gıdalardan yeteri kadar lif veya posa alınmadığı takdirde bağırsakta emilen su miktarı artıyor ve geriye kalan dışkı çok katı ve sert bir hal alıyor. Kabızlığın önüne geçmek için yapılması gereken en önemli kural bol lifti gıdalar tüketmek olmalıdır.

Kontrolsüz diyetler

Herkesin hayalidir fit bir vücuda sahip olup ideal kiloya kavuşmak ancak bunu gerçekleştirmek için çevreden duyulan diyet listeleri de uygulanabiliyor. Doktor kontrolü olmadan bilinçsizce yapılan diyetlerde gerek su tüketimi gerekse posa alımı yetersiz olacağından kabız olma ihtimali de kaçınılmaz olacaktır.

Yetersiz sıvı tüketmek

Yeteri miktarda su tüketilmediği takdirde bağırsakların hareketi de azalacak ve kabızlığın başlamasına neden olacaktır.

Hamilelik

Kabızlık sorunun en sık yaşandığı dönemlerden biri de hamileliktir. Bu dönemde yeteri kadar su alımının olmaması, lifli gıdaların tüketilmemesi ile birlikte bebeğin büyüyerek bağırsak alanında yeterli boşluğu bırakmaması da kabızlığa neden olmaktadır.

İlaçlar

Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesine rağmen kabızlık devam eden bir etkense altında yatan nedenlerden biri se ilaçlar olabilir.

Seyahatler

Uzun süreli devam eden seyahatler ne yazık ki uyku, beslenme ve tuvalet düzenini de sekteye uğratacaktır. Buna bağlı olarak seyahatlerde kabızlık yaşanma ihtimali yüksektir.

Dışkılamayı geciktirmek

Çeşitli nedenlerden dolayı tuvalet ihtiyacının gecikmesi kabızlığın oluşmasına neden olmaktadır. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde kabızlık sorunun oluşmaması için ihtiyacın 5 veya 10 dakikadan fazla ertelenmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde ileriye yönelik kabızlık şikayeti kendini gösterebilir.