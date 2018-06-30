Kabineye alınacak isim gündeme bomba gibi düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineye dünyaca ünlü bir ekonomisti de alacağı iddia edildi.

Güncellenme 30 Haziran 2018 11:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kurmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda ekonominin başına kimin geleceği merak konusu oldu. Yeni kabine için zikredilen Ali Babacan ve Nail Olpak gibi isimlerden sonra flaş bir isim daha açıklandı. Tüm gözlerin çevrildiği Beştepe'den son kulis haberlerini Habertürk yazarı Nagehan Alçı verdi.

Teknokratlardan oluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı kabinenin şu sıralar siyasetin en çok merak edilen konusu olduğunu belirten Alçı, bunun şimdiye kadarkilerden çok farklı ve sürprizli bir kabine olacağını, siyasilerden ziyade teknokratlardan oluşacağını belirtti.

En iyi isimler belirleniyor

Alçı, Ankara’da isimleri belirlemek için büyük bir hazırlık olduğunu, Cumhurbaşkanı’nın hem kendisi hem de yakın çevresi çok geniş bir çerçevede her konuda olabilecek en iyileri belirlemeye çalıştığını yazdı.

Bomba bir isim zikredildi

Çok önemli kaynaklardan bilgi aldığını ifade eden Alçı, bu isimlerin içinde dünya çapında bir marka olan, Nobel Ekonomi Ödülü alabilecekler listesinde ismi geçen, ekonomist Daron Acemoğlu'nun da olduğunu, Acemoğlu'nun dünyanın en iyi iktisatçılarından olduğunu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabileceğini belirtti.

Erdoğan her zaman ezber bozdu

Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman ezber bozarak herkesi şaşırttığını, Acemoğlu’na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabileceğini, bu ihtimalin kendisini de çok umutlandırdığını yazdı.