Kabinede revizyon olacak mı? Erdoğan bizzat cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede revizyona gidileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 14:47

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan ve daha sonra gazetecilerin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonu iddialarının doğruluk payının olmadığını söyledi.

"Medya zaten revizyonu yapıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine revizyonu ve bakanlıkların bölünmesi iddialarına, "Medya zaten revizyonu yapıyor. Biz de onlardan öğreniriz. Gündemimizde söz konusu değil, bakanlık sayılarında kesinlikle söz konusu değil. Bakanlık sayılarını düşünerek yeni sistem inşa ettik bunu böyle sürdüreceğiz ama olmaz değil” yanıtını verdi.