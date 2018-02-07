Kabil düğmeye bastı! Yeni plan devreye giriyor

Artan saldırılar nedeniyle düğmeye basan Kabil, yeni güvenlik planını devreye soktu.

Güncellenme 07 Şubat 2018 23:01

Afganistan'da 2 hafta önce yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırı sonrasında 164 general emekliliğe sevk edildi. Ayrıca 7 üst düzey yetkili de görevden alındı.

Öte yandan, başkent Kabil'deki terör saldırılarını önlemek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı yeni güvenlik planı hazırladı. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yeni planın Kabil için çok önemli olduğunun altını çizdi. Planda, Kabil'e giden tüm yolların sıkı kontrol altında tutulması ile istihbarat ve keşif birimlerinin farklı taktik uygulamalarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.