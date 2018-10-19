K2 vitamini nedir?

Güçlü kemiklere neden olan K2 vitamini hangi besinler içerisinde yoğun miktarda bulunur?

Güncellenme 19 Ekim 2018 15:27

Ne işe yarar?

Kemiklerdeki kalsiyum miktarının depolanmasına yardımcı olan en önemli vitamin K2 vitaminidir. Kişilerin güçlü iskelet sistemi ile birlikte kemik yapısına sahip olması için K2 vitamini önemli bir görevde bulunur. Özellikle kemiklerin en çok gelişim gösterdiği çocukluk ve ergenlik dönemlerinde düzenli olarak bu vitamini almaya özen göstermek gerekir.

Eksikliğinde ne olur?

K2 vitamini eksikliği olan kişilerde kireçlenme kemik erinmesi gibi sorunlar görülebilir. Kemiklerinde kalsiyum miktarında eksiklik olan kişilerin damarlarında kalsiyum birikmesi görülebilir. K2 eksikliği zaman zaman damar sertliğine ve bundan dolayı da kalp hastalıklarına neden olabilir.

K2 vitamini bakımından zengin olan besinler neler?

K2 vitamini özellikle süt ürünlerinde ve peynirde, sığır eti ile birlikte yumurta sarısında yoğun miktarda bulunur.