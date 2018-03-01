JÖH ve PÖH'ler görevde!

Terör örgütlerinin korkulu rüyası JÖH ve PÖH'ler Afrin'de görev yapmaya başladı.

Güncellenme 01 Mart 2018 12:02

TSK'nın ÖSO desteği ile Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden Mehmetçik bölgede hızla ilerliyor.

Suriye'nin her bölgesine dağıldılar

Terör örgütlerinin korkulu rüyası olan JÖH ve PÖH'ler bir süre önce Suriye'nin değişik bölgelerine sevk edilmişti. Timler, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

Ortak hareket ediyorlar

Üs bölgelerine konuşlanan ve ortak hareket kabiliyetine sahip olan JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç duyulması halinde, özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması çalışmalarını yürütüyor.

Geceleri sızmaları da önleyecekler

Terör örgütü mensuplarından temizlenen bölgelerde tek tek arama yapan tam donanımlı JÖH ve PÖH'ler, geceleri sızmaya çalışan terör örgütleri içinde sürekli teyakkuz halinde.

7/24 görevdeler

Bölgenin kırsal kesimlerinde görev yapan JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 7/24 aralıksız göreve hazırlar.