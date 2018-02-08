Jim Carrey'den çok tartışılacak Facebook kararı

Ünlü komedyen Jim Carrey, Rusya'nın ABD seçimlerini Facebook reklamlarıyla etkilediği gerekçesi ile hisselerini satma kararı aldı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 10:54

ABD'li dünyaca ünlü komedyen Jim Carrey, elinde bulunan Facebook hisselerini satacağını ve diğer yatırımcılarında aynı şekilde davranması gerektiğini söyledi.

Rusya, ABD seçimlerini Facebook reklamları ile etkiledi

Elindeki tüm Facebook hisselerini satmayı planlayan ünlü oyuncu Jim Carrey, Rusya'nın ABD'deki seçimleri Facebook reklamları ile etkilediğini ve bu süreçte yapılan reklamlardan kar elde ettiğini iddia ederek diğer yatırımcılardan da hisselerini satmalarını istedi.

Facebook kişileri yalnızlaştırıyor

Facebook geçen hafta açıkladığı yıl çeyreği sonuçlarında kurulduğundan bu yana ilk kez kullanıcı kaybettiğini açıklamıştı. Bu olay öncesinde sosyal ağların toplumda yozlaşmaya sebep olduğu ve kişileri mutsuzlaştırdığı yönünde haberler yayınlanmıştı.

Sosyal ağların dünyadaki en büyük temsilcisi olan Facebook'un itibarını sarsan en büyük olay Rusya’nın ABD'deki Başkanlık Seçimleri’ne müdahale etmek için Facebook reklamlarını aracı kılması olmuştu.

Jim Carrey'den çağrı

Jim Carrey ise Facebook'un hala bu konuyla ilgili bir önlem almadığını ve Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilemek için verdiği yalan haber ve reklamlardan kar ettiğini açıklayarak, tüm yatırımcıları Facebook'taki hisselerini satmaya çağırdı.