Jet kazası ile sarsılan Murat Gezer ortaya çıktı

Dubai'den İstanbul'a dönerken İran'da düşen ve beraberindeki 11 kişi ile hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı görüntülendi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 09:57

11 Şubat’ta Dubai’den İstanbul’a dönerken içinde bulunduğu jetin İran’da düşmesi sonucu beraberindeki 11 kişi ile hayatını kaybeden Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer ortaya çıktı. Yaşananlardan sonra kahrolan Gezer, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı.

Teknede tatil yaptığı öğrenilen ve erkek kardeşi ile geldiği Beach Klup'ta bir bayan arkadaşı ile buluşup yemek yiyen Murat Gezer, yemek öncesi beachte karşılaştığı arkadaşlarına selam verirken görüntülendi.

Düğününe çok az bir zaman kala vefat haberini alan ve nişanlısını kaybetmenin acısını atamadığı gözlemlenen Murat Gezer, yakın dostlarıyla gözlerden uzak bir köşede yemek yedi. Gezer daha sonra kardeşi ile birlikte bota binip teknesine gitti.