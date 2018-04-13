Jessica May'in nikah şahidi Alex olacak

Yeni Gelin dizisi ile büyük beğeni kazanan Jessica May fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile dünya evine giriyor.

Güncellenme 13 Nisan 2018 11:20

Yeni Gelin dizi ile yıldızı parlayan Brezilyalı güzel ve sempatik oyuncu Jessica May, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile evleniyor. Brezilya'da yapılacak düğün için hazırlıklar devam ederken, Jessica May'in nikah şahitliğini Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza yapacağı öğrenildi.

Fotoğrafçısı ile evleniyor

İki sezondur başarılı bir reyting yakalayan Yeni Gelin dizisinin sempatik oyuncusu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor.

Nikah şahidi Alex olacak

Brezilya'nın Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da Hüseyin Kara ile evlenecek olan Jessica May' nikah şahidi ise eski futbolcu Alex olacak.

Sade bir nikah olacak

Geçtiğimiz hafta kitabının imzası için Türk hayranları ile buluşan Alex, İstanbul'da güzel oyuncu ile de buluştu. İkili Brezilya'daki düğünün ayrıntılarını konuştu. Aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye'ye dönünce Karaköy'de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar.