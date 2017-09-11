Jennifer Lawrence'tan Trump'a 'Irma' suçlaması!

Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, Irma Kasırgası’yla ilgili ABD Başkanı Trump'ı suçladı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 12:48

ABD'nin Doğusunda bulunan plajları ile ünlü Florida eyaletinde Irma etkisini göstermeye devam ediyor.

Son 24 saatte savaş alanına dönen bölgede büyük bir doğal facia yaşanırken, kasırgaya en değişik tepki ABD'li ünlü aktris Jennifer Lawrence'den geldi.

"SORUMLUSU TRUMP"

ABD’nin gündemindeki Irma Kasırgası, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence’ın da gündemine girdi. Son filmi ‘Mother’ (Anne) için kameralar karşısına geçerek röportaj veren 27 yaşındaki ABD’li oyuncu, ülkede art arda gerçekleşen fırtınaların Trump ve küresel ısınmaya sessiz kalan seçmenler yüzünden olduğunu söyledi.

Lawrence, “Korkunç bir durum. Küresel ısınmayı görmezden gelmeye devam ediyoruz.” dedi. Trump için kasırganın sorumlusu olduğunu iddia eden Lawrence, "Sorumlusu Trump" dedi.

İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Haziran ayı başında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çektiğini duyurmasının ardından başta Leonaro DiCaprio olmak üzere Hollywood’un ünlü isimlerinden Trump’a karşı tepkiler yükselmişti. Twitter üzerinden tepki gösteren DiCaprio, “Bugün dünyamız acı çekiyor. Eyleme geçmek her şeyden daha önemli.” paylaşımını yapmıştı.