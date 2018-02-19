Jennifer Aniston ve Brad Pitt aşk mı yaşıyor?

Jennifer Aniston ve Brad Pitt ikilisinin yeniden bir araya geleceği iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaptı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 16:42

Ünlü oyuncu 49 yaşındaki Jennifer Aniston ve 46 yaşındaki Justin Theroux'un ayrılık haberi magazin gündeminde bomba etkisi yapmıştı. Çiftin ayrılık kararı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İngiliz magazin basını, Aniston'un Angelina Jolie'den boşanan eski sevgilisi Brad Pitt ile mesajlaştığını iddia etti. İddiayı bir adım daha ileriye taşıyan basın, ikilinin bir doğum günü partisinde bir araya geldiğini yazdı.

Mirror gazetesine konuşan, Entertainment Tonight sunucusu Nancy O'Dell, Brad Pitt ve Jennifer Aniston'un ara ara görüştüğünü iddia etti. Aniston'un evliliğinin bitmesine yakın Pitt ile mesajlaştığı ve arkadaşça bir ilişki içinde oldukları iddia edilenler arasında.

2000 - 2005'te evli olan Angelina Jolie'nin araya girmesi ile boşanan çiftin bir araya gelmesiyle ilgli konuşan Nancy O'Dell, "Şimdilik böyle bir şey yok, sadece arkadaş olarak iletişim halindeler" dedi. Bu sözlerle ileride yaşanacak Jen-Brad ilişkisinin de kapısını aralanmış oldu.