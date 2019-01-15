Japonya'dan Google'a rekor ceza

Japonya, Google'ı yasa dışı vergi iddiası ile 9.2 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Güncellenme 15 Ocak 2019 16:46

Google’ın Japonya’daki çalışmalarını yürüten ekip, 2015’te kazandığı reklam gelirlerini, vergi oranları düşük olan Singapur’daki Google ofisine kaydettirdiği ortaya çıkmıştı. Ekibin yaptığı bu çalışma yasa dışı olarak nitelendirilirken, Google para cezasına çarptırıldı.

Google’a rekor ceza

Tokyo’daki denetleyici kurumlarla anlaşma yoluna giden Google, 1 milyar yen yani 9.2 milyon dolar tutarındaki vergiyi geri ödemeyi kabul etti. Google’ın Japonya ayağı bahsi geçen cezayı ödedikten sonra 2016’daki yıl sonu mali raporlarında düzenlemeye gitti.

AB, ülkeleri vergi düzenlemesi yapacak

Öte yandan AB ülkeleri; Google, Facebook, Apple, Amazon gibi küresel internet şirketlerine yönelik yeni bir vergi düzenleme çalışması yapıyor.