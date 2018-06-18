Japonya'da şiddetli deprem!

Japonya'nın en büyük ikinci kenti olan Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 09:11

Japonya'nın en büyük ikinci kenti olan Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaşanan depremde, 3 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Üç kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre içlerinde 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Tsunami tehlikesi yok

Depremden sonra Tsunami alarmı verilmedi. Japonya hükümeti yaptığı açıklamada, fabrika hatlarının kapatıldığı, ana su hatlarında hasar oluştuğu belirtildi. Bölgedeki tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.

Nükleer santrallerde hasa oluşmadı

Japon elektrik dağıtım şirketi Kansai Electric, Osaka yakınlarında bulunan Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığını açıkladı.