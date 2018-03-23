Japonca dövme yaptıranlar dikkat!

Japonyalı Gelin dizisi ile ünlenen Ayumi Takano, Japonca dövme yaptıran gençlere önemli bir uyarıda bulundu.

Güncellenme 23 Mart 2018 17:15

Japonyalı Gelin dizisi ile ünlenen ve Türkiye'de milyonlar tarafından sevilen ünlü oyuncu Ayumi Takano, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter’dan uyarıda bulundu

Güzel oyuncu Ayumi Takano, İngilizce'den çevrilerek Japonca dövme yapan gençleri Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla uyardı.

Hayatlarının hatalarını yaparlar

Takano, "İngilizce 'cool' anlamına geldiğini düşünerek Japonca 'hava serin' anlamına gelen yazıyı kolunda gururla taşıyan genci gördüğünü, hatta 'metres' anlamına gelen yazıyı omuzuna yazdıran kızı da gördüğünü söyledi. Japonca dövme yaptıracaklara iyice araştırmaları tavsiyesi veren Takano, yoksa hayatının hatalarını yapabilirler sözleri ile uyarısını sürdürdü.

Takano'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından binlerce kez beğenilip paylaşıldı.