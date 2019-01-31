Japon yıldız resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş’ın son transferi Kagawa, İstanbul'a gelerek sözleşme imzaladı.

Güncellenme 31 Ocak 2019 18:28

Beşiktaş’ın son transferi Kagawa, İstanbul'a geldi. Burada sağlık kontrolünden geçen Japon futbolcu, daha sonra resmi sözleşmeye imza attı.

Sözleşme imzaladı

Monaco’ya transferi başarısız olan Kagawa, Beşiktaş’a imza atmak için 31 Ocak saat 16:00'da İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolü sonrası siyah beyazlı ekiple sözleşme imzaladı.

Kiralama bedeli ödemeyecek

Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.