Japon rüzgarı Kagawa dünya basınında!

Süper Lig'de ilk kez Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen Kagawa, dünya basınında da ilgi odağı oldu.

Güncellenme 04 Şubat 2019 15:52

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 6-2 kazandığı karşılaşmada yeni transfer Kagawa adeta rüzgar gibi esti.

Oyuna girer girmez farkını gösterdi

Oyuna son dakikalarda giren başarılı Japon oyuncu, topla buluştuğu ilk dakikalarda topu ağlarla buluşturarak göz doldurdu. Kawaga, ikinci kez topla buluştuğunda klasını yine konuşturdu. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, yine şık bir vuruş yaptı ve mükemmel bir gol attı.

Dünya basını onu konuştu

Kawaga’nın Süper Lig’e bomba gibi girişi dünya basının da gözünden kaçmadı.

Sky Sport, Kagawa’nın muhteşem başlangıcı ile Beşiktaş’ın muhteşem bir galibiyet elde ettiğini yazarken, L'EQUIPE, Kagawa’nın Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçında iki gol attığını yazdı.

DW Sports ise Kagawa’nın Beşiktaş kariyerine iyi başladığını, 81. dakikada oyuna girdiğini, oyuna girdikten 19 saniye sonra gol attığını, 84. dakikada muhteşem bir vuruşla ikinci golü attığını ve 6-2 lik galibiyetle oyunu kapattığını belirtti.

Kapadokya’da balonla pankart açıldı

Öte yandan Japon turistlerin Türkiye’deki uğrak noktası olan Kapadokya’da da Kagawa’ya jest yapıldı. Peri bacalarının üstünde sabah saatlerinde havalanan bir balonda Kagawa için Japonca pankart açıldı. Pankartta 'Hoşgeldin Kagawa' ifadeleri kullanıldı.