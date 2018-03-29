Jandarma'dan efsane paylaşım!

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün'ün yaptığı efsane hareketi Twitter'dan paylaştı.

Güncellenme 29 Mart 2018 13:21

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Jandarma, Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırılan Sikorsky S-70 model helikopterin o anlarda aldığı şeklin karesi paylaşıldı.

"Zoru başarırız, imkansız zaman alır"

Efsane fotoğrafı paylaşan Jandarma havada ters duran helikopter gibi yazıyı da ters yazdı. Ters harflerle yazılan metinde "Zoru başarırız, imkansız zaman alır" ifadeleri yer aldı.

ABD’li üretici uyarıyor

Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, TSK envanterine 1990 yılında giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında bu modelin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

Türk pilotlar modeli inceliyor

TSK'nın o zamanlar bünyesine yeni kattığı bu modeli inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini belirtiyor.

Amerikalılarla Türk pilotlar arasında sürtüşme yaşanmış

Anlatılanlara göre helikopteri çizen mühendis ile Türk pilotlar arasında bu konu yüzünden bir sürtüşme yaşanıyor.

Vecihi İyigün o efsane hareketi yapıyor

Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor ve o anlar görüntülenerek tarihe geçiyor.