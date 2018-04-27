Jandarma'daki kripto FETÖ'cülere operasyon!

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan çok sayıda binbaşı ve yüzbaşı rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 10:00

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara ve 12 ilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kapatılan FETÖ'ye bağlı kurumlarda görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.