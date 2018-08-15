İzmirli halktan Başkan Erdoğan'ın çağrısına tam destek

Başkan Erdoğan'ın "Yastık altındaki Dolar ve Euro'larınızı bozdurun" çağrısına destek tam gaz devam ediyor.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 12:57

ABD ile yaşana ekonomik savaş sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altındaki Dolar ve Euro'larınızı bozdurun" çağrısına destek tam gaz devam ediyor.

500 bin Dolar, TL’ye çevrildi

İzmir Torbalı’dea bu sürece destek veren çok sayıda vatandaş, 5 milyon TL değerindeki 20 kg altını ve 500 bin dolarlık dövizi TL’ye dönüştürdü.

Başkan Erdoğan’ın çağrısına tam destek

Ege’nin en önemli ilçesi olan Torbalı, ihracat rakamlarında onlarca ili bile geride bırakıyor. Burada yaşayan vatandaşlar Başkan Erdoğan’ın çağrısına tam destek verdi.

Döviz bürolarında kuyruklar oluştu

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşlar dövizlerini ve altınlarını bozdurmak için kuyumculara ve döviz bürolarına koştu. Harekete geçen vatandaşlar, zaman zaman döviz bürolarında kuyruk oluşturdu.

Kuyumcular Derneği’nden açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuyumcular Derneği Başkanı Halis Düzdün, iki gün içerisinde 500 bin döviz ve 20 kilogram altın bozdurulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması üzerine ilçedeki vatandaşların kuyumculara ve dövizcilere koştuğunu, ortalama 20 kilogram altın (5 milyon TL) ve 500 bin dolarlık döviz (3 Milyon 400 TL) bozdurulduğunu, halkın duyarlı ve bu duyarlılığı sayesinde ülkenin bu krizi de atlatacağını söyledi.