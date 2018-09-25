İzmir'e değer katacak bir proje geliyor: EVORA İzmir!

EVORA İzmir; konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 25 Eylül 2018 16:56

Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen iki dev markası Teknik Yapı–Halk GYO kalitesiyle yükselecek EVORA İZMİR projesinde ön talep toplanmaya başlandı.

Gayrimenkul sektörünün dev isimleri Teknik Yapı ve Halk GYO, Ege bölgesinin en büyük projelerinden biri olan İzmir Alsancak Projesi için buluştu. İzmir Konak ilçesinin Alsancak sınırlarında yükselen EVORA İZMİR, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katacak.

Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu’nun da katıldığı toplantıda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin ve Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım toplantıya katılan basın mensuplarına projenin genel bilgilerini aktardı. Toplantıda projeye ilişkin işbirliğinin başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’ye değer katacağını ifade edilirken, ön talep toplama sürecinde daire alanların ‘Türkiye İçin Kazanma Vakti’ kampanyasındaki avantajlardan faydalanacağı vurgulandı.

Konut, ticaret, park, kültür ve turizm

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak ilçesi sınırlarında yapılacak olan Evora İzmir projesi, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma proje olacak. Turizm ve kültür fonksiyonlarının yoğun olarak projelendirildiği Evora İzmir’de 1.090 bağımsız bölümden oluşan konut ve ticari fonksiyonlar, 12 bin metrekarelik park alanın yanında yükselecek.

Projenin, turizm ve kültür fonksiyonları yoğun olarak tasarlandı

Alsancak’ta bulunan yaklaşık 47 dönümlük arazisinde yükselecek EVORA İzmir projesi, turizm ve kültür fonksiyonları yoğun olarak tasarlandı. 1.049 adet konut ve 35 adet ticari ünitenin yer alacağı EVORA İzmir projesinde ayrıca 500 kişilik balo salonu, bir sanat galerisi ve 485 kişilik konferans salonu yer alırken, projenin içinde 121 oda kapasiteli bir otel de yer alacak. Toplam 12 bin metrekarelik 2 adet park alanına sahip olacak proje, ağırlıkta 1+1 olmak üzere 6+1büyüklüğe kadar 5 farklı daire tipinden oluşacak.

Kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak

Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeliyle hayata geçecek olan EVORA İzmir projesi, Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon'a komşu konumda yer alacak. Kordon’a yürüme mesafesinde ve yeşil ile mavinin iç içe olduğu projede toplam 18 bin 800 metrekare yeşil alan bulunacak. EVORA İzmir’de ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak.

EVORA İzmir projesi basın toplantısında görüşlerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, “Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığı 1 milyar 672 milyon TL satış geliri, yüzde 35’e denk gelen 585 milyon 200 bin TL şirket payı ile ihalenin kazananı olmuştu.

1. Etap ihalesi kapsamındaki 32 bin 642 metrekarelik alanda EVORA İzmir projesi için çalışmalara başlandı. Projemizde toplamda 1.090 adet bağımsız bölüm, 41 adet ticaret ünite ve 121 odalı otel inşa edilecek. Toplamda 12 bin m2 park alanı ve 6 bin 773 m2 yeşil alana sahip olacak projede ayrıca balo salonu, sanat galerisi, konferans salonu ve cami olacak.

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası lansmanını gerçekleştirdik. Türkiye için Kazanç Vakti kampanyamızdaki koşullar EVORA İzmir projemizdeki sınırlı sayıdaki konut için de aynen geçerli olacak. Bu çerçevede; satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden sadece yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmayı kolaylaştırıyoruz. EVORA İzmir projemizin İzmir’e ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

"Modern mimari ile geleneksel akılcı çözümler bir araya geldi"

Tarih, kültür ve ticari potansiyel açısından İzmir’in önemine dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım şunları söyledi:

“İzmir, Anadolu açılımımızın en önemli duraklarından biri. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her şehrinden, hatta birçok ülkeden, göç alan İzmir’e modern mimari ile geleneksel akılcı çözümlerin bir araya geldiği karma bir projeyle adım atmaktan büyük onur duyuyoruz. Türk ekonomisine gerçekleştirilen dış saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde başlanan EVORA İzmir projesinin, dış güçlere karşı da önemli bir mesaj taşıdığına inanıyoruz. EVORA İzmir projesiyle Türk girişimcileri el ve güç birliği yaparak her zorluğun altından kalkabileceklerini bir kez daha ispatlamıştır. Milli Duruşumuz EVORA İzmir projesinde de sergilenecek, projemizin ön talep toplanma sürecinde Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasındaki şartlar geçerli olacak. LEED sertifikası için başvuru yapılan Emlak GYO’nun İzmir Alsancak projesinin her etabının 36 ayda tamamlanmasını öngörüyoruz.”

“Karma projemizle güzel İzmir’imize değer katacağız”

Gayrimenkul sektörü olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, ülkemize olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalıştıklarını ve verimli projelerle ekonomiye sağladıkları katma değeri daha da artıracaklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi:

“Halk GYO olarak ülkemizi ileri taşıyacak işlere imza atarken, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurduğumuz ortaklıklarla daha güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmeye çalışıyoruz. İmzamızı attığımız her işte olduğu gibi, sadece bir gayrimenkul projesi olmanın çok ötesinde her yönüyle canlı bir kent unsuru olarak hayata geçen EVORA İzmir projemizin de bu ideal ile hayata geçtiğini belirtmek isterim. Konut, ticaret, park ve kültür ve turizm alanları gibi farklı fonksiyonları bir arada barındıracak olan karma projemizle güzel İzmir’imize değer katacağımıza inanıyoruz.”