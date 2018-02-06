İzmir'de doğalgaz faciası

İzmir'de bulunan bir ilköğretim okulunda yangın çıktı. Patlamada 5 kişi yaralandı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 12:35

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Abdulhamit Han İlköğretim Okulunda meydana gelen doğalgaz patlaması nedeni ile 5 kişi yaralandı.

Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada ufak çapta bir yangın çıktı. Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları yaparken polis güvenlik tedbirleri aldı.

Açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Okulda doğal gaz kazanında bir patlama meydana geldi, bir kaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi" dedi.